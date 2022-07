La provincia ancora nella morsa del caldo: altri due giorni da "bollino rosso" a Latina

Il caldo non dà tregua neanche in provincia di Latina. Gli ultimi giorni di giugno sono stati caratterizzati da un'afa intensa e temperature record e questo inizio di luglio non fa differenza. Se quella di ieri, 30 giugno, era una giornata da "bollino rosso", anche le giornate di oggi e di domani saranno all'insegna di un livello 3.

Secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute infatti anche oggi 1 luglio e domani, sabato 2 luglio, sulla provincia di Latina è previsto il "bollino rosso", che identifica appunto il livello 3: con rischio ondate di calore e "possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive".

Per la giornata di oggi in particolare si prevedono temperature dai 25 gradi registrati alle 8 di mattina ai 35 alle 14. Una situazione analoga a quella di domani, quando si raggiungeranno i 36 gradi. La situazione è la stessa anche per la altre province del Lazio, in particolare a Roma dove il termometro toccherà i 37 gradi.