Meteo Latina: temperature in calo da Santo Stefano. Le previsioni per il fine settimana

Condizioni meteo in peggioramento anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. Dopo giornate decisamente gradevoli la pioggia è tornata a Natale, con precipitazioni soprattutto nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre.

Ma dal giorno di Santo Stefano è previsto anche un abbassamento delle temperature nel territorio pontino, come anche nel resto del Lazio. Come riporta il sito 3bmeteo.com, il 26 dicembre “aria molto fredda irromperà sul centro Italia, accompagnata da piogge e rovesci con possibili nevicate a quote di medio-bassa collina, che interesseranno Toscana, Umbria e Lazio, in particolare nella notte ed al mattino, fenomeni che persisteranno anche nelle ore pomeridiane sul Lazio, in graduale esaurimento in serata. Clima freddo, con temperature in forte calo”.

In particolare a Latina si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C”. Temperatura ancora più in calo nella giornata di domenica 27 dicembre quando sono previste “nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni". Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C.