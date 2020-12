Meteo Latina, ancora pioggia nel weekend. Allerta gialla per sabato 12 dicembre

Dopo un giorno di tregua torna la pioggia in provincia di Latina ed in parte del Lazio. Non arrivano, infatti, buone notizie dalle previsioni per il prossimo fine settimana pontino.

Il documento emesso nelle scorse ore dal Dipartimento della Protezione Civile riporta, infatti, una previsione di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato a partire dalle prime ore di sabato 12 dicembre e per le successive 12-18 ore una allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali sulle zone A (Bacini Costieri Nord), D (Bacini di Roma), F (Bacini Costieri Sud); quest’ultima interessa proprio parte della provincia pontina.

Le previsioni per sabato 12 dicembre

Secondo quanto riporta oggi il sito 3bmteo.com, per la giornata di sabato 12 dicembre a Latina si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti 4.2mm di pioggia”. Durante la giornata “la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1805m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Mare mosso”.