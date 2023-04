Meteo Latina: nuova perturbazione. Allerta gialla per il vento, rischio mareggiate sulle coste

La vera primavera continua a farsi attendere. Una nuova perturbazione, come era stato annunciato nei giorni scorsi dagli esperti, sta per attraversare anche la provincia di Latina e il resto del Lazio. In queste ore la Protezione civile regionale ha emendato una nuova allerta meteo che alza l’attenzione sia per quanto riguarda le precipitazioni che per quanto riguarda il vento.

Nel documento si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali della regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”. Si attendono anche “venti da forti a burrasca specie sui settori costieri. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica con validità dal pomeriggio di oggi, 13 aprile, e per le successive 18-24 ore sulle seguenti zone del Lazio: B - Bacino Medio Tevere, C - Appennino di Rieti, E - Aniene, e G - Bacino del Liri. E’ prevista anche un allerta meteo gialla per il vento sulle zone di allerta A - Bacini Costieri Nord, D - Bacini di Roma e F - Bacini Costieri Sud, e quindi la provincia pontina.

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda Latina, secondo gli esperti di 3bmeteo.com per domani si precedono “cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata”, senza piogge; la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C. Un brusco peggioramento, con il ritorno anche delle precipitazioni, si attende poi per il fine settimana di sabato 15 e domenica 16 aprile.