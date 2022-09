Maltempo in arrivo, attesi pioggia e forte vento: nuova allerta meteo. Temperature in calo

Le belle giornate dal sapore estivo stanno per lasciare spazio ad un primo accenno di autunno, anche nel Lazio e nella provincia di Latina. A confermare quanto già anticipato nei gironi scorsi il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Del Francia. Per quanto rigida il Lazio, fa sapere l’esperto, “transiterà il primo strutturato sistema frontale dell'autunno meteorologico; questo comporterà delle probabili criticità di tipo idraulico e idrogeologico: vi consigliamo sin da ora di restare aggiornati -nei prossimi giorni- con le nostre previsioni e con gli Enti di Protezione Civile. In particolare nel corso del 15 settembre noteremo fenomeni a carattere pre-frontale con rovesci e temporali in veloce transito Ovest-Est; in questa fase i fenomeni saranno sì di forte entità ma probabilmente a carattere locale, maggiormente a rischio le zone occidentali del Lazio centro-settentrionale.

La fase più strutturata - spiega ancora Del Francia - si avrà, probabilmente, dalle primissime ore di venerdì 16 in avanti, con il progressivo arrivo del fronte. E' doveroso sottolineare come le tempistiche del peggioramento, provincia per provincia, risultano ancora soggette a fisiologiche modifiche. Ad ogni modo, nel corso del 16, sistemi temporaleschi anche intensi e persistenti dovrebbero generarsi prima sulle aree settentrionali, poco dopo sulle zone del Lazio centrale per poi culminare - in particolar modo- su quelle meridionali nella seconda parte del giorno. Attenzione quindi ai fenomeni temporaleschi anche a carattere di forte nubifragio, con locali grandinate e violenti colpi di vento (anche maggiori di 80-90 km/h); occorrerà adoperare massima prudenza all'aperto seguendo le norme e regole comportamentali di autoprotezione. Il weekend vedrà anche un progressivo netto calo dei valori massimi”.

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda nello specifico Latina, aggiunge il meteorologo, “noteremo un peggioramento del tempo parziale nel corso del 15 settembre, nettamente più diffuso con rovesci e temporali anche violenti o molto violenti nel corso del 16 settembre (associati a probabili diffuse criticità idrogeologiche); in particolare sui comparti interni e meridionali della provincia. In generale avremo venti da Sud sino a forti; colpi di vento durante i temporali anche molto forti (maggiori di 80 km/h). Weekend che proseguirà con tempo ventoso e con un avvertibile calo dei valori massimi”.

Allerta meteo gialla della Protezione Civile

Proprio i vista del peggioramento delle condizioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile oggi ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche con indicazione che dal primo mattino di domani, giovedì 15 settembre, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni - si legge . saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio e per criticità idraulica nelle zone E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri).