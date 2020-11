Meteo a Latina e nel Lazio: pioggia e forte vento, allerta della Protezione Civile

Dopo alcuni giorni di sole, torna il maltempo in provincia di Latina come nel resto del Lazio, e il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni metereologiche avverse.

Nel documento viene indicato che dalla mattinata di domani, venerdì 20 novembre, e per le successive 24-30 ore, si prevedono sul Lazio “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Inoltre, sempre dal pomeriggio di domani si prevedono “venti forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti settentrionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e pertanto ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali e allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.

Le previsioni a Latina per il 20 novembre

Secondo quanto riporta il sito di 3Bmeteo, per domani a Latina si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 13.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2299m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Mare molto mosso”.