Meteo Latina: di nuovo la poggia in provincia, possibili temporali. Allerta in tutto il Lazio

Dopo un tranquillo fine settimana, si torna a parlare di maltempo anche a Latina e nella provincia pontina. L’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso infatti un’allerta gialla valida per la giornata di domani, martedì 21 novembre.

Nel documento si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità, e inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali, su tutto il territorio del Lazio.

L’allerta è valida dalla mattina di domani, martedì 21 novembre, e per le successive 18-24 ore

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda nel dettaglio Latina, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, per martedì 21 novembre si attendono “nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio; schiarite in serata”. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C. “I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest”.