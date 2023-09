L’arrivo di una perturbazione è previsto per la seconda metà della settimana anche nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. Perturbazione che porterà delle piogge con un abbassamento delle temperature che si concretizzerà soprattutto nei giorni del weekend.

Intanto, proprio per la giornata di domani, giovedì 21 settembre, la Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta meteo valida anche nel territorio pontino dalle prime ore del mattino e per le successive 12-18 ore. Nello specifico, nel documento viene riportata la previsione di “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Partendo da queste previsioni, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali, su tutto il territorio del Lazio (come si vede nella tabella in basso).

Meteo Lazio: le previsioni

Peggiorano le condizioni meteo nella regione, quindi. Come fanno sapere da 3bmeteo.com, "l’anticiclone è in fase di declino e una prima debole perturbazione ne sta approfittando raggiungendo nel corso della giornata di oggi, mercoledì, il Lazio con qualche debole pioggia sparsa. Nella prossima notte si assisterà a un’ulteriore intensificazione dei fenomeni con alcuni rovesci anche temporaleschi sulle zone dell’entroterra. Nel corso della giornata di giovedì il fronte si allontanerà verso est e al suo seguito subentrerà una spiccata variabilità sulla nostra regione, con schiarite anche ampie. Tra il pomeriggio e la sera di venerdì però giungerà una nuova perturbazione, con ripresa di piogge e temporali che interesseranno le province Roma, Latina, Viterbo e Frosinone. Le temperature fino a questo momento non subiranno ancora variazioni significative, farà piuttosto caldo e i valori massimi si porteranno intorno a 27/29°C. La perturbazione genererà però un vortice sul Tirreno nel wee kend, che richiamerà aria più fresca dai quadranti settentrionali, responsabile di un deciso calo delle temperature e di fenomeni di instabilità anche forti, specie nella giornata di sabato, con temporali localmente intensi e accompagnati da grandine".

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda Latina, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, per giovedì 21 settembre si attendono “cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio e nubi sparse in serata”. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C.