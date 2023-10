Meteo Latina, ancora piogge e possibili temporali in provincia. E' allerta in tutto il Lazio

Piogge e possibili temporali per gli effetti di una “perturbazione atlantica, molto intensa” che, come spiegano gli esperti su 3bmeteo.com, “si prepara a fare il suo ingresso sull'Italia settentrionale”. Una perturbazione che dopo essersi mossa lentamente nella notte “verso levante interessando anche le regioni centrali tirreniche e la Campania" venerdì mattina "sarà ancora in azione lungo la fascia tirrenica centrale fino alla Campania e sul nordest ma sarà in rapida evoluzione verso l'area balcanica”.

Proprio per la giornata di venerdì 27 ottobre l’agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta meteo gialla valida in tutto il territorio regionale. Come si legge nel documento, infatti, si prevedono sull’intera regione “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio, quindi anche compresa la provincia di Latina (come si vede nella tabella in basso). L’allerta ha una validità dalle prime ore di venerdì 27 ottobre e per le successive 12-18 ore.

Ma l'attenzione è alta anche per il vento. L’agenzia regionale di Protezione civile del Lazio infatti ha emesso per oggi, giovedì 26 ottobre e per le prossime 24-36 ore, un’allerta gialla. In particolare, l’avviso di condizione metereologiche avverse prevede "venti da forti a burrasca, con temporanei rinforzi fino a burrasca forte, a prevalente componente sud-occidentale o meridionale e mareggiate lungo le coste esposte".