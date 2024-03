Meteo Latina, di nuovo maltempo nel fine settimana. Allerta per la pioggia in tutto il Lazio

Di nuovo maltempo, e ancora una volta nel fine settimana. Sono queste le previsioni per per il secondo week end di marzo, quello del 9 e del 10. Torna infatti la pioggia anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio.

E l’agenzia regionale di Protezione civile ha emesso un’allerta gialla valida dalla serata di venerdì 8 marzo. Nello specifico, nel documento di condizioni meteo avverse si prevedono su tutto il Lazio “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Il Centro Funzionale Regionale ha quindi effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e diramato una allerta gialla per criticità idrogeologica e per criticità idrogeologica per temporali con validità dalla tarda serata di oggi, venerdì 8 marzo, e per le successive 12-18 ore su tutte le zone del Lazio (come si vede nella tabella in basso).

Le previsioni per tutto il week end

“Una profonda e vasta depressione atlantica si impossesserà del Mediterraneo tra oggi e il weekend, pilotando due perturbazioni anche piuttosto intense che attraverseranno il Lazio” ha spiegato Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. “La prima entrerà in azione già nella serata di oggi, venerdì, con piogge e rovesci in rapida intensificazione e nevicate sull’Appennino dai 1500m. Sabato la perturbazione si attarderà sulla nostra regione fino al pomeriggio, seguita dalle prime schiarite in serata, ma a breve distanza seguirà la seconda perturbazione, più intensa della precedente. Questa comporterà una ripresa delle precipitazioni dal pomeriggio di domenica con piogge, rovesci e temporali in rapida propagazione dalla provincia di Viterbo a quelle di Roma, Frosinone e Latina, anche intensi. Nevicherà sull’Appennino, ma solo a quote piuttosto elevate, con fiocchi a partire dai 1600/1800m. Sarà da preventivare - conclude l’esperto - anche un deciso rinforzo dei venti da sudest, in attenuazione però in serata. In serata il fronte principale si allontanerà verso sudest, ma al suo seguito la permanenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale sarà causa di nuova instabilità lunedì, anche temporalesca, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali”.

La curiosità: “L'inverno più caldo mai registrato”

“E’ stato l'inverno più caldo mai registrato in Italia”: a dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com. “Come era ipotizzabile l'inverno appena trascorso è risultato il più caldo dal 1800 sull'Italia, ossia da quando si effettuano le registrazioni. Colpisce soprattutto l'anomalia termica complessiva di questo inverno, che secondo le elaborazioni dell'Isac-Cnr è risultato di ben 2.19°C sopra la media trentennale 1991-2020, che già di per sé è una media più alta rispetto a quella calcolata nei decenni precedenti” - spiega il meteorologo Edoardo Ferrara -. Si tratta di un valore davvero significativo se si pensa che è mediato su tutto il territorio nazionale e per tre mesi (dal 1 dicembre al 29 febbraio, quando si è concluso l'inverno meteorologico). Se consideriamo solamente febbraio 2024, l'anomalia sale a ben +3.09°C, risultando il più caldo mai registrato, tutto questo nonostante l'ultima decade del mese abbia visto frequenti episodi piovosi”.