Nuova allerta meteo in provincia e nel Lazio per sabato 9 gennaio: previste piogge e temporali

Nuova allerta meteo nel Lazio e in provincia per la giornata di domani, sabato 9 gennaio. Il Centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse. Per domani, a partire dalle prime ore del mattino e per le successive 12 ore, si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori meridionali del Lazio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente deboli.

Nevicate sui settori appenninici a quote di montagna, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Allerta gialla per neve su appennino di Rieti, bacini di Roma, bacini costieri sud e bacino del Liri: allerta gialla per criticità idrogeologica su appennino, bacini di Roma, Aniene, bacini costieri sud. La sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del sistema di Protezione Civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.