Peggiorano le condizioni meteo: allerta per pioggia e temporali nella giornata di sabato

Peggioramento in vista per le condizioni meteo nel Lazio e in provincia di Latina. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domani, sabato 28 agosto.

Dalle prime ore del mattino e per le successive 12.18 ore sono previste, sulle zone orientali e meridionali del Lazio, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati localmente moderati. Piogge isolate anche a carattere di rovescio o temporale nelle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati deboli.

Tenuto conto del livello di saturazione del suolo e del livello dei corsi d'acqua il centro funzionale regionale ha riportato un livello di criticità giallo.