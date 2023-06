Alta l’attenzione per il maltempo, ancora pioggia in provincia: nuova allerta meteo

Durerà ancora qualche giorno l’ondata di maltempo che si sta abbattendo anche sulla provincia di Latina. Ancora nelle prossime ore, e almeno fino a giovedì 15 giugno, si prevedono precipitazioni nel territorio pontino dove l’attenzione si mantiene alta dopo quanto accaduto nella zona dei Lepini colpita da un nubifragio nella giornata di domenica, con danni e disagi soprattutto nei territori di Sezze e Sermoneta.

E proprio per fare il punto sulle criticità e valutare gli interventi è prevista per oggi pomeriggio in Prefettura un riunione con i rappresentanti della Regione oltre che dei territori interessati.

Intanto la Protezione civile regionale ha emanato nelle scorse ore una nuova allerta meteo di colore giallo che interessa l’intero territorio del Lazio. Nel documento si prevedono dal primo mattino di domani, mercoledì 14 giugno, e per le successive 24-36 ore, “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Partendo da queste previsioni, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e un’allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali, su tutto il territorio del Lazio (come si vede nella tabella in basso).