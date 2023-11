“Venti da forti a burrasca”: allerta meteo gialla in tutto il Lazio. Mareggiate sulle coste

E’ il vento questa volta a tenere alta l’attenzione nella provincia di Latina, come in tutta la regione.

L’ Agenzia di Protezione civile del Lazio ha emesso, infatti, un’allerta gialla valida dalla serata di oggi, martedì 21 novembre. Nell'avviso di condizioni meteorologiche avverse si legge infatti che sul Lazio si prevedono da stasera “venti da forti a burrasca specie sui settori costieri e quelli appenninici”. Previste anche "mareggiate lungo le coste esposte”.

E’ stata emanata per questo una allerta meteo gialla per il vento valida dalla serata di martedì 21 novembre e per le successive 18-24 ore in tutte le zone di allerta del Lazio.