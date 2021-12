Meteo Latina: venti forti e mareggiate sulle coste. Allerta neve in alcune zone del Lazio

La pioggia ha le ore contate nella provincia di Latina ma l’attenzione resta alta questa volta per il vento. La Protezione Civile regionale, infatti, ha emanato un’allerta meteo per la giornata di sabato 11 dicembre che interessa anche tutte le altre zone del Lazio.

Nell’avviso di condizioni meteo avverse, è indicato che “dalle prime ore di domani, sabato 11 dicembre, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte”. Inoltre, sempre per la giornata di domani “si prevedono nevicate al di sopra dei 500/800 metri sulle zone nord-orientali con locali sconfinamenti fino ai 300-400 metri durante i fenomeni più intensi, con apporti al suolo generalmente moderati fino ad abbondanti sui settori più nord-orientali”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per il vento su tute le zone del Lazio e con allerta gialla per neve nel reatino, nello specifico nella zona di allerta C (Appennino di Rieti).

Le previsioni per Latina

Per quanto riguarda il fine settimana, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, per domani si prevedono “nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni”. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C. Per domenica 12 dicembre, invece, si attende “bel tempo con sole splendente per l'intera giornata”. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C; “i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord”.