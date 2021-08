Nuova ondata di caldo nella settimana di Ferragosto: temperature sopra i 35 gradi a Latina

Le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com per i giorni più attesi dell’estate: “L’alta pressione africana nel corso tornerà protagonista sulla nostra Penisola, con l’ennesima ondata di caldo africano”

Una nuova ondata di caldo sta per abbattersi sull’Italia nella settimana che porta a Ferragosto. “L’alta pressione africana nel corso della prossima settimana tornerà protagonista sulla nostra Penisola, con l’ennesima ondata di caldo africano, in particolar al Sud e sulle Isole maggiori – ha detto il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni -. Roventi correnti in risalita dal Nord Africa, con valori di ben 28-30°C a 1500 metri circa, si porteranno gradualmente sulle isole maggiori e su parte dell’Italia centro meridionale, facendo salire le temperature anche oltre i 40°C”.

“Il caldo tenderà ad aumentare ulteriormente a inizio della prossima settimana con picchi al Sud entro mercoledì anche prossimi o localmente superiori ai 42/44°C” – avverte Mazzoleni -. Entro il fine settimana il caldo si farà sentire distintamente anche al Centro e in Val padana con massime diffusamente oltre i 35/36°C, con picchi di 39/41°C su vallate e pianure interne di Lazio, Abruzzo, Umbria e Toscana, possibili sino a 39/40°C anche in Emilia”.

Una settimana dal sapore estivo anche nelle regioni del Nord. “Dopo i temporali e i rovesci che interesseranno parte del Nord nel fine settimana, l’alta pressione dovrebbe finalmente raggiugere anche il Nord dando così il via a una fase di tempo più stabile e soleggiato, almeno sino al Ferragosto, con al più qualche isolato piovasco in formazione diurna solo sui settori alpini” concludono da 3bmeteo.com.

Le previsioni a Latina

E sarà una settimana calda anche a Latina. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com. Le temperature, secondo le prime previsioni, saranno in progressivo aumento e, soprattutto nella seconda metà, potranno anche superare i 35 °C. Le giornate saranno per lo più soleggiate e si profila bel tempo anche per la domenica di Ferragosto.