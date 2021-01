Meteo Latina: ancora maltempo in provincia. Allerta gialla per la neve nel Lazio

Prosegue l’ondata di maltempo che in questi giorni si sta abbattendo anche sulla provincia di Latina e sul Lazio. Cielo grigio e pioggia sono previsti ancora per i prossimi giorni mentre si alza il livello di attenzione anche per le precipitazioni nevose.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalla “sera di oggi, martedì 5 gennaio 2021, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio il persistere di precipitazioni nevose a quote mediamente superiori ai 600-800 metri con apporti al suolo da deboli a moderati specie sui settori appenninici”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

Le previsioni per l'Epifania

Per il giorno dell’Epifania sarà ancora maltempo nel territorio pontino. Secondo quanto riporta il sito 3bmeteo.com, per mercoledì 6 gennaio a Latina si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite”; la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1260m; i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Giovedì 7 gennaio, invece, i cieli saranno “in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio”; durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C.