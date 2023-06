Meteo Latina: sole ma anche qualche pioggia: le previsioni per l’inizio di luglio

Sole, ma anche qualche pioggia. Vediamo quali sono le previsioni degli esperti per i giorni a cavallo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio nella provincia di Latina, come anche nel resto del Lazio.

“Anticiclone delle Azzorre in progressivo cedimento, a favore di umide correnti atlantiche che porteranno sul Lazio dapprima maggiore variabilità, specie nell'entroterra e lungo l'Appennino e successivamente, un peggioramento più organizzato con piogge e locali temporali che interesseranno buona parte della regione” spiega Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.com.

Entrando più nello specifico, si attende un giovedì 29 giugno “caratterizzato da un avvio stabile, tra sole e qualche annuvolamento, ma dal pomeriggio - aggiunge l’esperto - noteremo maggiore variabilità con acquazzoni sparsi e locali temporali nell'entroterra e in particolare lungo l'Appennino. Brevi e locali rovesci potranno interessare entro metà pomeriggio anche il Viterbese e il Frusinate. Anche sulla città di Roma nel giorno di S.Pietro e Paolo saranno possibili delle brevi piogge nel corso del pomeriggio. Tempo asciutto e in prevalenza soleggiato sul territorio di Latina. Temperature massime entro 29-32°C.

Per venerdì 30 giugno si prevede un avvio di giornata tra sole e nuvolosità irregolare; “segue un pomeriggio più variabile - illustra il meteorologo -, quando non si escludono brevi precipitazioni sull'entroterra del medio-alto Lazio e lungo l'Appennino. Peggiora entro sera, con rovesci e temporali a partire dal viterbese e settori costieri settentrionali, in estensione entro tarda sera su Roma e litorale pontino. Temperature massime in lieve calo, valori entro 28-31°C”. E sarà un sabato 1 luglio “ancora instabile tra notte e primo mattino, con locali temporali più frequenti sul medio-basso Lazio. Segue un pomeriggio-sera tra sole e nuvolosità a tratti irregolare, con possibilità per brevi piovaschi più probabili tra Viterbese e Reatino. Temperature massime in calo, valori entro i 27-30°C”.

Andrà meglio domenica 2 luglio “seppur non mancherà della variabilità pomeridiano-serale lungo l'Appennino e sul basso Lazio” conclude Ghisu.