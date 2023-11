Meteo Latina, continua l’altalena di giornate stabili e rapidi piogge. Cosa dicono gli esperti

“Continua questa altalena di giornate stabili alternate a veloci impulsi piovosi”: queste le previsioni per i prossimi giorni e che interessano la provincia di Latina, come anche il resto del Lazio.

“Mercoledì 15 e giovedì 16 novembre si attendono giornate prevalentemente stabili con nubi talora irregolari e con nebbie al primo mattino nelle valli viterbesi, reatine e del frusinate - spiega il meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com -. Potrebbe esserci spazio anche per qualche pioviggine, quando le nubi temporaneamente si addenseranno, specie sul reatino e sul basso Lazio. Un rapido peggioramento è atteso nella giornata di venerdì a iniziare dalle primissime ore del giorno tra area viterbese e romana per poi estendersi alle province di Latina, Rieti e Frosinone. Proprio il viterbese risulterà l'area, probabilmente, meno colpita dalle rapide piogge. Un miglioramento è atteso già dal pomeriggio con residui strascichi in Appennino.

Per quanto concerne la ventilazione - prosegue l’esperto -, noteremo un rinforzo il 17 novembre prima dai quadranti Ovest/Nordovest con raffiche nell'intorno dei 50-60 km/h sulle coste, poi nella prima parte del 18 ruoteranno da NE con raffiche specie su coste e Appennino. Tra venerdì e domenica si assisterà a una flessione delle temperature massime di 3-5°C”.

Infine un accenno sul week end di sabato 18 e domenica 19 novembre che dovrebbe “scorrere via stabile e spesso assolato, senza troppi problemi”.