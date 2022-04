Meteo Latina, le previsioni per il 25 Aprile

Che tempo farà il 25 Aprile a Latina e provincia? Archiviato il fine settimana in tanti staranno pensando di approfittare dell’ulteriore giornata di festa per qualche gita fuori porta o iniziativa all’aria aperta, dovendo necessariamente fare i conti con le condizioni meteorologiche e con una primavera che in queste prime settimane stenta a sbocciare completamente.

Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com, nel giorno della Festa della Liberazione, a Latina ci saranno “cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge” e una “graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata”. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C; “i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso”.