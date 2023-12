Meteo Latina: che tempo farà a Capodanno? Le previsioni per San Silvestro e 1° gennaio 2024

Archiviato Natale c’è attesa per festeggiare Capodanno, anche a Latina e nella provincia pontina. Tra spettacoli, feste e concerti in piazza sono tanti gli eventi in programma in tutto il territorio tra le giornate di domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio.

Ma che tempo farà? Questa la domanda che in tanti si staranno facendo. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, domenica 31 dicembre si attendono “nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio”; durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, mentre “i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest”.

Nel primo giorno del 2024, invece, si prevedono “nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni”. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C; infine i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.