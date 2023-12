Capodanno a Latina e provincia: cosa fare il 31 dicembre e il 1 gennaio

È giunto alla fine anche questo 2023, come si sa la notte di San Silvestro, il 31 dicembre, molti festeggiano in casa con il classico veglione con gli amici e la famiglia, alcuni vanno a ballare, altri partono per una breve vacanza. Per chi è in cerca di qualcosa da fare la provincia pontina offre varie opportunità per divertirsi dal Capodanno a teatro a quelli in piazza, dagli appuntamenti classici e ben augurali del Concerto di Capodanno. Come sempre c’è l’imbarazzo della scelta. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Eventi per le festività

Sono tantissime le iniziative pensate per rallegrare le festività natalizie in tutta la provincia dalle Favole di Luce a Gaeta al Castello di Babbo Natale a Maenza, alle Vie del Natale a Fondi, le iniziative pensate a Sermoneta per Favole di Natale, il Christmas Land di Cisterna, gli eventi del Natale Apriliano, del Natale a Formia e del Natale di Sabaudia, come pure gli appuntamenti a Terracina con l’Anxur Christmas e a Ponza con l’Isola del Natale. Mercatini e iniziative per i più piccini al Castello di San Martino e nel centro storico di Priverno, come pure nel cuore di Bassiano e ovviamente nel centro di Latina e a Latina Scalo. Fino alla vigilia di Natale saranno aperti mercatini artistici al quartiere Nicolosi di Latina che saranno allietati da musica e altri eventi.

Sera di San Silvestro

Un modo originale che negli ultimi anni ha preso sempre più piede è sicuramente quello di passare l’ultima notte dell’anno a teatro: tanti gli spettacoli per passare in maniera rilassata e divertente il 31 dicembre ad Aprilia per esempio c’è lo spettacolo di Uccio De Santis “…non so che fare prima a Capodanno”, al Teatro Moderno va in scena il divertente spettacolo biografico dedicato a due dei maggio comici della storia del cinema Stanlio e Ollio. Al teatro D’Annunzio la sera di san Silvestro si terrà lo spettacolo di Giampaolo Morelli “Scomode verità e tre storie vere”. Torna anche il Capodanno in piazza a Latina con la band di Mauro Zazzarini Tutti Frutti e lo spettacolo pirotecnico.

Primo dell’anno

Al teatro D’Annunzio torna finalmente il Concerto di Capodanno, evento ben augurale a cura della Fondazione Campus Internazionale di Musica. A Maranola, splendido borgo medievale di Formia, si svolgerà il suggestivo presepe vivente che sarà ripetuto anche nel giorno della Befana.

Arte e Cinema

Per gli amanti dell’arte contemporanea a Latina ultimi giorni per visitare la bipersonale Anna Laura e il Maestro al Gadern Hotel, mentre si potranno ammirare gli acquerelli di Valerio Libralato al Caffè degli Artisti ancora per tutto il periodo festivo.

Il cinema nel periodo delle feste è un appuntamento imperdibile da godere con la famiglia guardando un film adatto a tutte le età, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.