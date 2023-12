Capodanno in piazza a Latina

Un altro tra gli appuntamenti tradizionali per festeggiare l’ultimo dell’anno è senz’altro il Capodanno in piazza, con la musica e la voglia di divertirsi in maniera semplice e decisamente poco dispendiosa.

A Latina è in programma il concerto della storica band locale Tutti Frutti fondata dal celebre sassofonista Mauro Zazzarini negli anni ’90.

Zazzarini è musicista, compositore nonché docente al Conservatorio Ottorino Respighi di Latina, ha mosso i primi passi nel mondo della musica suonando nei locali romani insieme a personaggi come Danilo Rea, Roberto Gatto, Giovanni Tommaso, Maurizio Giammarco, Enzo Pietropaoli.

Ha partecipato a importanti festival jazz italiani e ha collaborato come solita con l’Accademia Filarmonica Romana, la Camerata Musicale Barese, il Campus Internazionale di Musica di Latina, suonando in importanti trasmissioni Rai e di Canale 5. Ha collaborato con grandi musicisti quali Chet Baker, Dizzy Gillespie, Sal Nistico e Steve Grossman.

Accanto a lui sul palco di piazza del Popolo Eugenio Pastore e Laura Sega alla voce, Mario Lonoce (batteria), Walter Fantozzi (trombone), Mauro Zazzarini e Gianni Pucci (sax), Francesco Lucci (tastiere), Matteo Piccolo (chitarra), Francesco Cechet (basso).

Tutti Frutti scalderanno la piazza suonando i più grandi successi della musica anni ‘60,’70 e ’80, sarà impossibile non seguire il ritmo e ballare fino a mezzanotte quando ci sarà lo spettacolo pirotecnico.

L’appuntamento

È dunque per domenica 31 dicembre a partire dalle ore 21.30 in piazza del Popolo a Latina.