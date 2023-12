Capodanno in piazza a Latina: le strade chiuse e i divieti a ridosso del centro

Torna il Capodanno in piazza a Latina. Dopo anni il capoluogo pontino si prepara a festeggiare la notte di San Silvestro nel cuore della città. Nell’ambito del programma organizzato e promosso dall’amministrazione comunale per le festività di Natale, infatti, c’è anche il concerto della storica band locale Tutti Frutti fondata dal celebre sassofonista Mauro Zazzarini negli anni ’90. Ad animare la serata del 31 dicembre, che in piazza del Popolo inizierà alle 21.30, ci saranno anche il dj Tiziano Torre, attivissimo nei locali di Roma e Latina nonché produttore di dischi, e lo speaker Giuseppe Baratta, voce della Superlega italiana di pallavolo e della Nazionale italiana di volley maschile e femminile.

Un modo questo per salutare tutti insieme il 2023 e accogliere l’anno nuovo. E proprio per consentire il regolare svolgimento, in sicurezza, dell’evento è stata prevista una variazione alla viabilità con la disposizione di alcuni divieti nelle vie e nelle piazze in corrispondenza del centro dove si svolgeranno i festeggiamenti.

Nei giorni scorsi il Comune ha emanato quindi un’apposita ordinanza. Come si legge nel provvedimento è previsto il divieto di circolazione per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi autorizzati, delle forze dell’orine e dei mezzi di soccorso, dalle 17 del 31 dicembre e fino alla fine delle esigenze in via E. Filiberto, tratto compreso tra tratto compreso tra via Farini e piazza del Popolo; corso Matteotti, tratto compreso tra via Carducci e piazza del Popolo; corso della Repubblica, tratto compreso tra piazza del Popolo e via Oberdan; via Duca del Mare, tratto compresa tra piazza del Popolo e via Cattaneo; piazzale dei Bonificatori (limitatamente al tratto che conduce a via E. Filiberto). Disposto anche il divieto di sosta con rimozione forzata, sempre con gli stessi orari, in via E. Filiberto, tratto compreso tra via Farini e piazza del Popolo; corso Matteotti, tratto compreso tra via Carducci e piazza del Popolo; piazza del Popolo tratto compresa tra corso Matteotti e corso della Repubblica; piazza del Popolo tratto compresa tra via E. Filiberto e via Duca del Mare.