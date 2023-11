A Latina la personale di Valerio Libralato

Nuovo appuntamento al Caffè degli Artisti di Latina con la pittura, sarà inaugurata venerdì 2 dicembre la personale di Valerio Libralato.

Proseguono gli eventi nella città natale dell’artista in occasione dei 25 anni di attività come acquerellista con l’esposizione di lavori recenti.

Nell’accogliente locale nel centro di Latina si potranno ammirare la delicata arte dell’acquerello e un tratto che fa trasparire una grande sensibilità nei circa venti lavori in esposizione: studi di paesaggi dell’incantevole campagna francese e splendide vedute di diverse città italiane, oltre a nature morte e ritratti.

La mostra sarà inaugurata venerdì 1 dicembre e sarà aperta al pubblico fino all’8 gennaio.

Cenni biografici: Valerio Libralato nasce a Latina. Segue le lezioni del maestro Dino Massarenti che lo introduce nel mondo dell’acquerello nel 1998. Nel 2004 fonda l’associazione “Terre di Siena”, con la quale prosegue ininterrottamente fino a oggi l’attività didattica in Italia e all’estero. Nel 2006 entra a far parte dell’A.I.A. (Associazione Italiana Acquerellisti), con la quale partecipa ai più importanti festival nazionali e internazionali di acquerello. Nel 2011 giunge l’affermazione internazionale, con il grande successo di pubblico e critica. Iniziano così le esperienze all’estero: l’artista vince con l’opera “L’attesa” il primo premio della “4’ Trienal Internacional de la acuarela” nella più prestigiosa manifestazione internazionale del Sud America. Nel 2014 ha luogo la prima esperienza in Francia nella Biennale d’Acquerelle di Rochemoure in Provenza, alla quale ne seguiranno molte altre, tra cui la partecipazione alla Biennale di Brioude con masterclass e workshop per la più rinomata manifestazione di acquerello del Paese. Dal 2019 vive e lavora a Mantova, dove nel 2021 ha inaugurato “L’Arteria”, un piccolo e confortevole spazio espositivo.