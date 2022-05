Meteo Latina, ancora caldo nell’ultima settimana di maggio. Temperature oltre i 30 gradi

Ancora caldo e temperature sopra la media stagionale per i prossimi giorni nella provincia di Latina, come anche nel resto del Lazio. Queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com mentre è ormai agli sgoccioli anche il mese di maggio.

“Umide ed instabili correnti di matrice atlantica raggiungeranno il Mediterraneo Centro-Occidentale nelle prossime ore, generando un area di bassa pressione che andrà approfondendosi sulle Baleari traslando entro venerdì sul medio-basso Tirreno. Il tempo sul Lazio -spiega Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com -, si manterrà stabile tra mercoledì e giovedì, seppur con il transito di innocua nuvolosità medio-alta irregolare, che offuscherà parzialmente i cieli. Da venerdì con l'avvicinamento graduale del vortice le correnti si disporranno da Nordest, favorendo primi spunti instabili diurni più probabili su Appennino e localmente sul viterbese. Clima molto caldo per il periodo, con temperature massime che raggiungeranno punte di 32-34°C in particolare sulle pianure dell'entroterra tra Frusinate, Agro Romano e Valle del Tevere. Segue un weekend instabile in particolare nelle ore pomeridiane, con rovesci e probabili temporali a partire dall'entroterra in estensione alle aree centro-occidentali della Regione. Clima ancora caldo sabato, con massime di 30-32°C; in calo domenica. Venti in rinforzo”.

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda Latina, l’esperto prevede “tempo stabile nei prossimi giorni, ma con cieli spesso offuscati dal transito di nuvolosità medio-alta stratificata. Weekend tra sole e nuvolosità sparsa, con la possibilità non esclusa di brevi e deboli spunti piovosi entro la sera. Clima caldo con punte massime di 31-33°C fino a sabato; in calo domenica”.