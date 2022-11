Meteo a Latina: arriva il freddo? Le previsioni per il fine settimana

Arriva il freddo sull’Italia nel fine settimana. Un vortice balcanico tocca il Paese portando giù le termperature e rendendo il tempo instabile. Un calo termico che interesserà sia il Sud che il Nord, ma con tempi diversi. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, la perturbazione coinvolgerà sabato le regioni meridionali e domenica anche il Centro-Nord, con instabilità tratti e temperature in diminuzione.

Ma come sarà il tempo a Latina nel fine settimana? Secondo gli esperti tra le giornate di sabato 12 e domenica 13 novembre anche nel territorio pontino sarà interessato da un calo termico, seppur lieve, con qualche possibile pioggia soprattutto domenica.

Entrando più nello specifico, come si annunciano sempre da 3bmeteo.com, sabato 12 novembre si attendono “cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata”, durante la quale non sono comunque previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C. Domenica si prevedono, invece, “cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge” con schiarite in serata, Per quanto riguarda le temperature, la massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C.