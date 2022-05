Meteo Latina, fine settimana dal sapore estivo: le temperature sfiorano i 30 gradi. Le previsioni

Fine settimana dal sapore estivo: questa la conferma che arriva dagli esperti in vista del terzo weekend di maggio che, anche nella provincia di Latina come nel resto del Paese, sarà caratterizzato da temperature decisamente fuori stagione.

“Weekend con caldo quasi da record”

“Anticiclone africano e caldo intenso nel fine settimana, specie al Centronord dove le temperature potranno risultare sopra la media anche di 8-10°C; attesi picchi di 33-35°C sulla Pianura Padana, fino a 31-33°C sulle aree interne del Centro”: queste le previsioni per il fine settimana del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “si tratta di valori vicini ai record assoluti di maggio, che per ora spettano al 2009 quando Milano e Bologna registrarono 35°C, ben 37°C Verona. Il clima sarà decisamente più fresco sui litorali, specie tirrenici e lungo la Riviera Ligure, complici le brezze marine; qualche grado in meno anche al Sud, dove l’apice del caldo africano si farà sentire soprattutto tra lunedì e martedì prossimo (picchi di 35-36°C sulle zone interne)"

Meteo Latina, le previsioni per il fine settimana

Nello specifico, per sabato 21 maggio a Latina gli esperti di 3bmeteo.com prevedono cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; la temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 15°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata domenica 22 maggio; stabili le temperature. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente

"Qualche temporale la prossima settimana"

Ma diamo uno sguardo anche alle previsioni per la prossima settimana. “Aumentano le probabilità per l’arrivo di qualche rovescio o temporale al Nord nella prossima settimana, in particolare tra lunedì e mercoledì – aggiunge Ferrara di 3bmeteo.com –; temporali che data la presenza di aria calda e umida potranno risultare localmente di forte intensità, a carattere di nubifragio e accompagnati da grandine e improvvise raffiche di vento. Le aree più soggette saranno Alpi, Prealpi e pedemontane, ma successivamente qualche temporale dovrebbe raggiungere anche la Pianura Padana. In un secondo momento locali rovesci e temporali potrebbero altresì interessare anche il Centrosud, in particolare i settori occidentali, il tutto accompagnato da uno smorzamento almeno parziale della canicola, comunque più apprezzabile al Nord”.