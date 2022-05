Meteo Latina, caldo record a maggio: cosa cambia nel fine settimana. Le previsioni

E’ oggi il giorno più caldo di questo scorcio di primavera con le temperature che, soprattutto nei gli ultimi giorni di maggio, hanno raggiunto punte decisamente superiori alla media stagionale arrivando a toccare anche i 35 gradi.

Ma qualcoa sembra essere destinato a cambiare con l’arrivo del fine settimana. Alcune regioni italiane saranno interessate da temporali e dal ritorno delle piogge, mentre nella provincia di Latina, anche se non sembra essere previste precipitazioni, la colonnina di mercurio dovrebbe comunque scendere di qualche grado.

Ma vediamo nello specifico le previsioni per il weekend, l’ultimo di maggio. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, a Latina sabato 28 maggio ci saranno “cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata”; la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Tornerà a riaffacciarsi il sole domenica 29 maggio, con le temperature che scenderanno ancora di qualche grado. Gli esperti prevedono “cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata”; la temperatura massima sarà di 28°C, la minima di 20°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.