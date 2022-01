Attenzione alta per il maltempo, disagi nei collegamenti con le isole: soppresse alcune corse

E’ alta l’attenzione anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio, sul fronte maltempo per la giornata di oggi, mercoledì 12 gennaio. Ieri la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la neve prevista al di sopra dei 300-500 metri. Questa mattina la vetta del Semprevisa era ricoperta di neve, come è già capitato di vederla in questi ultimi giorni. Trasporti e nella provincia, in particolare nella zona dei Castelli.

Disagi a causa delle avverse condizioni meteo, sono stati registrati questa mattina invece in mare e in particolare nei collegamenti Laziomar con le isole pontine. Come fanno sapere da Astral Infomobilità, infatti, la corsa Ponza-Formia delle 07.45 non è stata effettuata, come saltano anche le corse Formia-Ponza delle 14.30 e Formia-Ventotene delle 15.30 di oggi pomeriggio.