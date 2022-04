Meteo Latina, la primavera deve ancora attendere: torna di nuovo la pioggia

Non c’è pace per la provincia di Latina e per il Lazio dove, salvo qualche sprazzo temporaneo, la primavera sembra proprio non riuscire a sbocciare. Per le prossime ore, infatti, dopo pochi giorni di sole torna il maltempo. Le previsioni sono affidate agli esperti di 3bmeteo.com.

“Condizioni meteo in peggioramento sul Lazio a partire da giovedì 21 aprile, per l'avanzare di un sistema ciclonico che si sposterà gradualmente dal Mediterraneo occidentale fin verso il Tirreno centrale, con conseguente approfondimento del minimo di bassa pressione tra giovedì e venerdì su valori di 995 hPa. Nuvolosità in progressivo aumento e prime piogge tra il debole e moderato nella notte di giovedì - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu -; seguirà una pausa asciutta tra mattino e metà pomeriggio, tra nubi irregolari e al più timidi piovaschi. Poi piogge diffuse tra sera e notte successiva, localmente a carattere di rovescio, con temporali sui settori del basso Lazio. Venerdì con spiccata instabilità, di nuovo in particolare tra pontino e frusinate, dove non si escludono locali rovesci a carattere temporalesco; variabilità con piovaschi altrove, meno frequenti sull'alto Lazio. Andrà meglio sabato, per una giornata tra sole e nubi sparse, ma un nuovo peggioramento sarà possibile dalla notte di domenica. Temperature minime in aumento, massime in calo venerdì. Ventilazione moderata-tesa dai quadranti S-SE con forti raffiche lungo le coste”.

Meteo Latina: le previsioni

Ma vediamo quali sono nello specifico le previsioni per Latina. “Tempo in peggioramento sulla città di Latina a partire da giovedì 21 aprile, con prime brevi piogge deboli nella notte, seguite da un mattino con nubi irregolari o compatte ma in un contesto prevalentemente asciutto. Nuove piogge diffuse entro sera - aggiunge l’esperto -, anche a carattere di rovescio e temporale. Seguirà un venerdì con spiccata instabilità: nubi irregolari associate a tratti di pioggia anche a carattere di rovescio, con possibili brevi spunti temporaleschi. Andrà meglio sabato, giornata in prevalenza soleggiata, con cielo poco o al più parzialmente nuvoloso. Probabile un nuovo guasto con piogge nella prima parte di domenica. Temperature minime in aumento, massime in calo venerdì. Venti moderati-forti dai quadranti S-SE”.