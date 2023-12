A Sermoneta nasce un “parco fluviale urbano”

Nasce a Sermoneta un “parco fluviale urbano” nella borgata di Pontenuovo. Sta infatti per vedere la luce il lungo iter progettuale portato avanti in questi anni dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli: sono stati affidati gli interventi per realizzare un progetto innovativo e ambizioso che prevede sia il potenziamento dei due parchi pubblici della borgata, con la realizzazione di nuovi percorsi, staccionata, la riqualificazione e pulizia delle sponde del fiume e un’area sportiva, sia la realizzazione di un sistema di depurazione naturale delle acque.

Il progetto

“Nello specifico - spiegano dal Comune -, il progetto prevede la creazione di un percorso tematico tra i due parchi, che saranno riqualificati con camminamenti pedonali pavimentati, la pulizia delle sponde del fiume, la realizzazione di una staccionata, nuove panchine e pannelli informativi sui sistemi acquatici. È prevista inoltre la riqualificazione delle due pavimentazioni in cemento esistenti nelle due aree attrezzate, realizzando sulla prima un’area gioco con metà campo da basket e sulla seconda una piazza polifunzionale con un piccolo anfiteatro. Il fulcro di questa iniziativa è anche l'aumento delle capacità di autodepurazione delle acque che percorrono la borgata di Pontenuovo-Carrara, attraverso la rinaturalizzazione del tratto del Fiume Sisto: è prevista la creazione di una vasca di fitodepurazione a flusso sommerso, alimentata da una derivazione dalla portata del Fiume Ninfa. Una volta depurate, le acque saranno restituite all'alveo del fiume, contribuendo così al miglioramento della qualità dell'ambiente fluviale. Si aumenta in questo modo la biodiversità, verranno infatti anche piantumate specie autoctone di piante”.

I commenti

“L'aspetto distintivo del parco fluviale urbano non è solo la riqualificazione ambientale - spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti -. Vogliamo sensibilizzare la comunità locale sull'importanza degli ambienti acquatici per la qualità della vita, attraverso attività didattiche e laboratoriali in collaborazione con le scuole di Sermoneta e l'Istituto Agrario Teodosio Rossi di Priverno”. L’opera è stata finanziata in parte con i fondi della Provincia nell'ambito del Piano di Azione del Piano di Riqualificazione Ambientale del progetto Rewetland e parte con fondi di bilancio comunale. Per garantire il successo del progetto nel tempo, è previsto un Piano di monitoraggio della qualità delle acque e di informazione. “Questa iniziativa non solo promette di migliorare l'assetto paesaggistico della zona, ma anche di accrescere la funzionalità ecologica del fiume Ninfa-Sisto e di sensibilizzare la popolazione sull'importanza cruciale degli ambienti acquatici per la qualità dell’acqua - conclude l’assessore Minniti -. Continuiamo a far crescere le aree verdi a disposizione della nostra comunità, rendendole sempre più attrattive e funzionali”.