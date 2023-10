Nessuna sorpresa, Agostino Marcheselli è il nuovo direttore generale del Comune di Latina

E’ Agostino Marcheselli il nuovo direttore generale del Comune di Latina. Un incarico ufficializzato, senza sorprese, nella mattinata di oggi dalla sindaca di Latina Matilde Celentano nel corso di una conferenza stampa.

Il nome di Marcheselli girava ormai da giorni tra i corridoi del palazzo municipale, lo stesso che era stato al centro di uno scontro tra maggioranza e opposizione dopo che Lbc aveva sollevato il caso della presenza proprio dell’ingegnere in un ufficio comunale con interrogazioni, question time e la richiesta di sospendere la selezione proprio per la sua presenza tra i candidati in corsa.

Marcheselli è stato scelto come nuovo direttore generale tra 29 candidati che hanno partecipato alla selezione, come ha spiegato la prima cittadina che in conferenza ha ricostruito tutto l’iter che ha portato all’affidamento dell’incarico. “Come sapete avrei potuto nominare direttamente il direttore generale perché la legge me lo consente - ha detto Celentano - ma ho preferito fare un bando a evidenza pubblica proprio per avere la possibilità di una maggiore comparazione tra i diversi profili. E’ stata quindi nominata una commissione esaminatrice esterna e si sono presentati 29 candidati di cui solo tre di Latina e una sola donna”. Dopo una prima scrematura fatta sulla base dei curricula il ventaglio è stato ridotto dalla commissione a 9 candidati, prima di un ulteriore passaggio che sulla scorta anche dei colloqui ha portato a 5 aspiranti, tutti uomini di cui uno solo di Latina. “Io sono entrata in gioco in questa fase con i colloqui ai 5 candidati rimasti - ha spiegato la prima cittadina -, sempre coadiuvata dalla commissione e in presenza di una segretaria che ha verbalizzato l’incontro. A questo punto ho deciso di scegliere l’unico candidato di Latina che era l’ingegnere Agostino Marcheselli”.

Una “identità territoriale” che per la sindaca è stata una delle discriminati per la nomina. “Marcheselli è un abile conoscitore del substrato sociale del nostro territorio, mentre gli altri candidati avrebbero impiegato del tempo per entrare nelle dinamiche territoriali e noi di tempo non ne abbiamo. Dobbiamo dare delle risposte subito, mentre un direttore generale che ci impiega sei mesi per entrare nelle dinamiche territoriali mi ostacola. Inoltre il curriculum di Marcheselli è quello che aveva ottenuto il punteggio più alto dalla commissione esaminatrice e nel corso del colloquio si è dimostrato una persona seria e dalle grandi capacità organizzative, con una professionalità flessibile, e fortemente motivato. Queste sono state le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere lui”.

Un nome, quello di Marcheselli, che sicuramente farà discutere e la sindaca Celentano si è soffermata anche su questo tema. “Mi sono insediata il 17 maggio e la giunta è stata nominata i primi di giugno; sono stata sola in questo Comune per 40 giorni perché per un iter amministrativo non ho potuto nominare il mio staff. In quel periodo ho chiesto all’ingegner Marcheselli di venire una tantum a darmi una mano per entrare nella macchina amministrativa visto che lui ne è un perfetto conoscitore per aver ricoperto la carica di capo gabinetto in precedenti amministrazioni. Così come è venuto lui, mi sono fatta aiutare anche da altri consulenti. Dal momento in cui è stato nominato lo staff non è più venuto in Comune” ha precisato Celentano aggiungendo anche che “nel 2016 all’insediamento dell’amministrazione Coletta giravano 30/40 persone che non facevano parte degli uffici amministrativi e anche allora erano state fatte una interrogazione dal consigliere Calandrini e una interrogazione parlamentare”.

“Per quanto riguarda la scelta dell’ingegner Marcheselli - ha detto ancora la prima cittadina - io mi prendo la piena responsabilità della sua nomina perché sono certa che con lui possiamo dare ai cittadini le risposte che si aspettano e in maniera rapida. Potevo sceglierlo direttamente ma ho preferito fare un bando e una selezione pubblica per avere un termine di paragone; io sono il sindaco e sono responsabile dei successi e degli insuccessi di questa amministrazione. Sono sicura che saprà fare della macchina amministrativa il cuore pulsante di questa città, perché se funziona la macchina amministrativa funziona anche la città in termini di servizi”.

Sull’ipotesi di possibili ricorsi la sindaca si dice serena: “Tutto è stato fatto in maniera regolare; c’è una commissione esaminatrice e ci sono i verbali. Io dormo sonni tranquilli. Anche sul curriculum non ci possono essere obiezioni: il suo era uno dei migliori e rispondeva a parametri precisi”. Nella giornata di oggi, ha fatto sapere Celentano, verrà firmato il decreto di nomina a cui seguiranno tutti i passaggi formali per l’ingresso in Comune di Agostino Marcheselli come direttore generale.