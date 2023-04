Una nuovo parco comunale in ricordo di Roberto Fiorentini

Sarà inaugurato domani, domenica 30 aprile, alle 16.30 l’area verde comunale sita tra via Scarlatti e via Ugo La Malfa ad Aprilia. Il parco comunale verrà curato dall’associazione Napo87 nata con lo scopo di dare seguito e valorizzare le idee di Roberto Fiorentini, il ricercatore universatario nato ad Aprilia che il 5 dicembre del 2019, all'età di soli 32 anni, è deceduto negli Stati Uniti, a Washington, per un improvviso malore.

Alla cerimonia saranno presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, il gruppo Napo87 e la famiglia Fiorentini. Il gruppo Napo87 ha creato con la comunità e l’amministrazione comunale un rapporto di collaborazione condividendo diverse iniziative nel ricordo di Fiorentini. Tra gli ultimi progetti realizzati nel nome di Roberto Fiorentini si ricordano: il concorso di poesie svoltosi presso l’Istituto comprensivo Toscanini, l’intitolazione della sala ragazzi della Biblioteca comunale e la presentazione del volume di Roberto Fiorentini “Livio Odescalchi nipote di Papa Innocenzo XI” avvenuta recentemente in aula consiliare.