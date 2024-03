Task force per i miasmi e gli sversamenti illeciti: il Comune chiede un incontro in procura

Una tsk force ad Aprilia per i miasmi e gli sversamenti illeciti. Nella sala consiliare il sindaco Lanfranco Principi e l'assessore all'Ambiente Vittorio Marchitti hanno partecipato ai lavori del tavolo tecnico convocato dall’amministrazione per concordare con gli enti preposti specifiche misure di contrasto al fenomeno degli sversamenti illeciti di sostanze nelle acque del canale Carrocetello e continuare gli interventi per arrivare a una soluzione che argini le emissioni odorigene che in alcuni orari della giornata arrecano molestia ai residenti e ai lavoratori della zona Caffarelli e della Borgata Agip.

L’incontro, alla presenza del dirigente del settore Ambiente Marco Paccosi, del personale dell’ufficio avvocatura del Comune di Aprilia, dei tecnici dell’Arpa Lazio, della polizia locale coordinata dal comandante Massimo Giannantonio e dai responsabili della Asl distretto 1, è servito a fare il punto sullo stato dei procedimenti già in corso nei confronti di alcune attività per le irregolarità rilevate, sulle risultanze delle analisi condotte dall’Arpa sui campioni prelevati dal corso d’acqua che attraversa la zona industriale e concordare una strategia finalizzata a risolvere in maniera definitiva un fenomeno noto da molti anni. Se le verifiche eseguite nel tempo a seguito di specifiche segnalazioni hanno consentito di tracciare un quadro chiaro e aiutato a stringere il cerchio intorno ai responsabili delle condotte illecite, le azioni future, attraverso controlli mirati, devono aiutare l'amministrazione a raccogliere ulteriori elementi per emettere provvedimenti conseguenti, coadiuvata da tutti gli enti preposti. E’ emersa con chiarezza la volontà del Comune di chiedere a breve un incontro con il procuratore capo, per rendere una relazione dettagliata di quanto fino ad oggi riscontrato.

“Le testimonianze raccolte negli anni – sottolinea l’assessore all’ambiente Vittorio Marchitti – e la responsabilità amministrativa nei confronti di tutti quei cittadini che ogni giorno vivono sulla propria pelle il disagio di dover convivere con emissioni odorigene e gli sversamenti illeciti ci hanno imposto sin dal primo giorno un’azione tempestiva e decisa contro le condotte illecite che si manifestano attraverso i miasmi e gli sversamenti illeciti di sostanze nel fosso. I controlli effettuati nel tempo, sono serviti a tracciare un quadro piuttosto chiaro sulla natura degli sversamenti, mentre attraverso azioni di controllo mirate da parte degli enti compenti, andremo a stanare le irregolarità che arrecano un danno diretto all’ambiente e ai cittadini. Pure in assenza di una normativa di riferimento sulle emissioni odorigene ad esempio, il copioso materiale raccolto nel tempo consentirà alla Asl, nel tracciare il quadro normativo di riferimento, di valutare la correlazione di questi disagi con lo stato della salute psico-fisica dei cittadini che da anni denunciano. Infine, sarà cura del Sindaco, in qualità di garante della salute pubblica, chiedere un incontro al Procuratore Capo per sottolineare tutte le risultanze del lavoro svolto. E' fondamentale che gli organi inquirenti ci forniscano gli elementi risolutivi di questa annosa questione. L’obiettivo comune, dopo anni di segnalazioni, è quello di ripristinare condizioni di vita normali ai cittadini e alle persone che lavorano in quei quartieri, a tutela del nostro ambiente"