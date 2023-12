Bonifica dell’ex Svar, Ciolfi: “Risultati tangibili frutto di una politica costruttiva”

“Ringrazio l’assessora Nasti per aver preso in carico la questione dell’ex Svar in maniera efficace e prioritaria, con un adeguato stanziamento di fondi nella variazione di bilancio dello scorso ottobre e l’avvio di un primo intervento per la bonifica del sito”: la capogruppo del M5S in Consiglio comunale, Maria Grazia Ciolfi, interviene dopo l’annuncio del Comune delle prime operazioni per la pulizia che verranno realizzate nel sito dismesso alle porte di Latina entro il prossimo 31 dicembre.

“La questione, denunciata da sempre dal M5S, – commenta Ciolfi - è stata il primo tema che ho posto all’attenzione del nuovo governo cittadino e portato in discussione in una delle prime sedute della commissione Lavori Pubblici. Riconoscere l'efficacia dell'operato dell’assessora competente testimonia ciò che ribadisco dall’inizio della consiliatura riguardo l'importanza di una politica di opposizione costruttiva, al di là di ogni posizionamento ideologico, quando l'obiettivo è un'azione concreta che si traduce in risultati e soluzioni per il benessere dei cittadini».

“Il problema dell'ex Svar era diventato un’emergenza sanitaria e sociale – sottolinea la consigliera - e la sua risoluzione un diritto per i residenti del quartiere, come giustamente rappresentato dalle istanze del comitato civico RAPP e dai genitori dell’istituto scolastico di Via Po. L’attenzione resterà ancora alta riguardo il post bonifica, ovvero su cosa ne sarà del sito dopo la sua messa in sicurezza. La futura destinazione dell'area rappresenta una grande opportunità di riqualificazione di una parte importante della città per cui è necessaria una chiara visione strategica e di programmazione politica. Proprio questo tema è oggetto della mozione che ho presentato a firma del Movimento, già rinviata nella seduta consiliare del 28 novembre scorso e che discuteremo in aula nel prossimo Consiglio comunale, auspicando una condivisione unanime delle forze politiche sugli impegni per la riqualificazione”.