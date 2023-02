In Senato Calandrini riceve il “Riconoscimento speciale al merito” per la sua attività politica

Nicola Calandrini ha ricevuto oggi, 24 febbraio, in Senato il “Riconoscimento speciale al merito”. Questa mattina nella sala Zuccari del Senato della Repubblica c’è stata la “Conferenza sulla pace nel mondo” e la cerimonia di consegna dei “Leoni d’Oro per la carriera l’impresa e le arti” a cura del Gran Premio internazionale di Venezia, in collaborazione con la fondazione Foedus.

E proprio nel corso della cerimonia il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio, ha ricevuto il “Riconoscimento speciale al merito” per la sua attività politica.

"Ringrazio - ha dichiarato Calandrini - l'organizzazione che ha deciso di onorarmi con questo riconoscimento. Da quando ho assunto la guida della commissione Bilancio del Senato vivo con ancor più impegno e dedizione il mio ruolo. E’ un lavoro che si svolge per la maggior parte dietro le quinte, lontano dai riflettori e allo stesso tempo essenziale per il buon funzionamento dello Stato e delle sue istituzioni di cui sono orgoglioso di far parte. Ogni legge, ogni atto che passa per le nostre mani, ha delle ricadute concrete sulla vita delle persone e questo rende il nostro compito delicato, richiedendo una forte assunzione di responsabilità. Con il Governo guidato da Giorgia Meloni stiamo cambiando l’Italia. Un compito gravoso che mi riempie di responsabilità. Riconoscimenti come quello di oggi, però, rappresentano uno stimolo molto forte a continuare su questa strada, per il bene di tutti gli italiani”.

Il premio del Leone d’oro per la pace è stato istituito nel 2017 ed è un riconoscimento rivolto a chi promuove l’arte, la cultura, l’impresa e a chi si dedica, nella propria vita quotidiana e con il proprio lavoro, al benessere per gli altri.