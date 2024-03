Case popolari, pubblicata la graduatoria per l’assegnazione. Sarà aggiornata ogni sei mesi

E’ stata pubblicata la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari a Latina, relativa al bando pubblicato nel 2010 e aggiornata con le domande presentate fino al 30 giugno 2023.

A darne notizia oggi l’amministrazione. “Con la pubblicazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – afferma la sindaca Matilde Celentano – il Comune ha chiuso la complessa procedura che consentirà di garantire una casa alle fasce più deboli. Ringrazio gli uffici per il lavoro compiuto, un’attività attesa che oggi ci consegna un ulteriore strumento per rispondere alle esigenze della parte più fragile della nostra comunità”.

“Esprimo soddisfazione per questo passo in avanti atteso da tempo - ha aggiunto Michele Nasso, assessore ai Servizi sociali -. La graduatoria per l’assegnazione delle case popolari infatti era cristallizzata al 2020 e non appena la nostra amministrazione si è insediata, nel maggio 2023, è stato pubblicato il nuovo bando per la costituzione della commissione per l’assegnazione degli alloggi. Una volta costituita, la commissione ha potuto esaminare le pratiche e procedere con la graduatoria. La stessa, ogni sei mesi, verrà aggiornata in modo da trovarci pronti all’assegnazione dei nuovi alloggi disponibili. Il nostro lavoro non finisce qui – ha concluso Nasso – perché siamo in contatto con l’Ater perché possa mettere a disposizione nuovi immobili per soddisfare le richieste di emergenza abitativa”.

La graduatoria che comprende un totale di 1727 domande sarà consultabile, in forma criptata, sul sito web del Comune di Latina. Per visualizzarla occorre accedere all’Albo Pretorio e consultare l’allegato della determina N° 363 /2024 del 26/02/2024.