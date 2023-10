Caso asili nido, la maggioranza difende Tesone: “Un agguato da parte dell’opposizione”

Ha parlato di un “agguato teso dall’opposizione” all’assessore all’Istruzione Francesca Tesone la maggioranza che dopo la commissione trasparenza di ieri e dopo la richiesta di dimissioni della stessa esponente della giunta Celentano da parte della minoranza è voluta intervenire attraverso una nota congiunta di tutti i capigruppo.

Il caso è quello legato al nuovo appalto per la gestione degli asili nido e della scuola dell’infanzia e alle riassunzioni del personale; un caso che ha infuocato la commissione trasparenza di ieri con al centro appunto l’assessora all’Istruzione. La maggioranza si è quindi schierata tutta al fianco di Tesone, parlando di “una sorta di agguato” teso dalla presidente Floriana Coletta che ha convocato la commissione e da alcuni componenti dell’opposizione. “Dopo aver formalmente convocato l’assessore e il dirigente del servizio, chiamati a riferire sull’iter seguito per l’affidamento del servizio, in maniera pretestuosa gli stessi consiglieri di opposizione hanno sollevato problematiche inerenti il rapporto di parentela tra l'assessore e uno dei dipendenti che ha prestato servizio negli ultimi dieci anni presso la cooperativa uscente, cooperativa che in ossequio alla norma aveva trasferito alla subentrante i nominativi dei propri dipendenti.

Nel premettere che, come ha illustrato il dirigente ai commissari, il Comune non ha titolarità nelle procedure che riguardano le due cooperative - hanno spiegato Cesare Bruni (Fratelli d’Italia), Vincenzo Valletta (Lega), Mauro Anzalone (Forza Italia), Enzo De Amicis (Lista Celentano Sindaco) e Maurizio Galardo (Udc) -, abbiamo assistito a un vero e proprio abuso da parte della commissione, che si è data la veste di tribunale, essendosi spinta ad illazioni su presunte pressioni esercitate dall’assessore sulle procedure in essere. Quanto alla figura dell’assessora Tesone, è bene chiarire che la stessa non ha mai preso parte ne è intervenuta in alcuno dei passaggi dell’iter in questione. Iter che tra l’altro è ancora aperto presso l’ispettorato del lavoro. E’ per queste ragioni che esulano dal ruolo di indirizzo e controllo che spetta ai consiglieri, che abbiamo ritenuto opportuno chiudere i lavori della commissione abbandonando l’aula” concludono dalla maggioranza.