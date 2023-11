Palazzetto dello sport chiuso per criticità strutturali: Comune a confronto con la Regione

A meno di una settimana dalla chiusura del palazzetto dello sport di Latina, il Comune si confronta sulla delicata questione con la Regione. E’ delle scorse ore infatti l’incontro, nel palazzo municipale in piazza del Popolo, tra l’assessore allo Sport Andrea Chiarato e l’assessora regionale allo Sport Elena Palazzo.

Si è discusso della grave crisi dell’impiantistica sportiva venutasi a creare a Latina, soprattutto dopo la chiusura del PalaBianchini per gravi criticità strutturali che, ha dichiarato l’assessore Chiarato “ha messo l’amministrazione comunale in una condizione di difficoltà nel gestire i rapporti con le società sportive che fino alla scorsa settimana usufruivano della struttura.

Per questo - ha aggiunto l’esponente della giunta Celentano -, ho rappresentato all’assessore Palazzo la situazione che la città di Latina si trova ad affrontare, convinto che con la giusta sinergia si possa evitare che le eccellenze del nostro territorio emigrino. Ringrazio l’assessore Palazzo per la disponibilità dimostrata e per il confronto sulle azioni da mettere in campo. Nel frattempo – ha continuato l’assessore comunale – l’amministrazione è a lavoro per recuperare le strutture non agibili. Tramite un apposito macchinario è in corso una scansione 3D delle aree danneggiate per capire meglio come e dove intervenire”.

“Ho voluto incontrare l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato per un confronto sulle principali problematiche legate all’impiantistica sportiva della città – ha dichiarato Palazzo - confermando la mia disponibilità a mantenere un dialogo costante per individuare insieme le strategie migliori al fine di arrivare a soluzioni condivise. Continuiamo a lavorare in squadra per garantire il diritto allo sport a tutti i cittadini”.