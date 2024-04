Rimpasto in Giunta: il sindaco Mantini presenta la nuova squadra di governo

Tre conferme e quattro nuovi ingressi nella giunta del sindaco di Cisterna Valentino Mantini. Il primo cittadino questa mattina, nella sala consiliare, ha presentato la sua nuova squadra di governo, richiamando all'unità e alla coesione, all'integrazione necessaria con altri comuni dlela provincia, all'impegno di rappresentare la comunità.

La nuova giunta è composta da tre donne e quattro uomini, come la precedente. Mantini conferma Maria Innamorato, Marco Capuzzo e Andrea Santilli, che si erano dimessi dalla carica di consigliere comunale dopo essere stati eletti a ottobre del 2021. Quattro i nuovi ingressi che andranno a proseguire e rinsaldare l’azione di governo per portare a termine il programma elettorale. Si tratta di Stefania Krilic, Gaetana Capasso, Massimo Pompili e Pasquale (Lino) Del Prete.

Queste le deleghe:

Maria Innamorato: vice sindaca, assessora alla Cultura, Pari opportunità e Differenza di genere, diritti Lgbt e contrasto alle discriminazioni, Bilancio, Tributi, Patrimonio

Stefania Krilic: Welfare e Politiche sociali. Già funzionaria della Uoc Servizi sociali del Comune di Latina, in quiescenza dal 2022. Tra il 1988 e il 1996 ha prestato servizio presso il Comune di Cisterna come assistente sociale per l’organizzazione e il controllo dei servizi esternalizzati; attività di segretariato sociale, attività di servizio sociale professionale (adulti, minori, disabili, anziani, famiglie) e nella programmazione dei nuovi servizi sociosanitari e per l’integrazione sociosanitaria dell’area minori e psichiatria. Ha maturato esperienza nel Servizio sociale internazionale.

Gaetana Capasso: Sport e Tempo libero. Responsabile delle risorse umane di un'azienda del territorio, già delegata dell'Osservatorio per lo sport e il turismo della Provincia, coordinatrice della Pigiama Run della Lilt.

Andrea Santilli: Urbanistica, Edilizia privata e Lavori Pubblici.

Marco Capuzzo: Commercio e attività produttive, Artigianato, Transizione energetica, Agenda digitale.

Massimo Pompili: Industria e Personale. Cisternese da tre generazioni, funzionario di banca in quiescenza dal 2019, attivo da sempre nel mondo del volontariato e attualmente nel direttivo di Avis.

Pasquale detto Lino Del Prete: Agricoltura, Ambiente e Decoro urbano, Traposrti pubblici e Mobilità. Già responsabile per la gestione dei rifiuti nell’azienda familiare del nostro territorio a valenza nazionale, è in quiescenza dal 2021. Attivo nel mondo del sociale, fa parte della Confraternita di San Rocco che anima e rievoca le tradizioni popolari di Cisterna.

"Ringrazio gli assessori che hanno condiviso con me la prima parte del mandato – ha dichiarato il sindaco Mantini – lavorando tutti, sia quelli riconfermati che i non riconfermati, con determinazione e passione per la nostra comunità. Dopo aver ampiamente ascoltato tutti i gruppi che compongono la maggioranza e aver incassato il loro sostegno e il loro appoggio, ho provveduto alla nomina degli assessori a cui sono legato da un indiscutibile rapporto fiduciario. Il significato dell’organizzazione della nuova Giunta va nella direzione dell’urbanistica intrecciata al welfare e al sociale, nel senso olivettiano del termine per rafforzare ancora di più il nostro concetto originario di comunità, e fare programmazione della città a servizio delle fragilità sociali. L’obiettivo è continuare a portare avanti le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio comunale – ha concluso il primo cittadino – atto amministrativo e politico più importante che abbiamo presentato alla nostra comunità non appena ci siamo insediati".