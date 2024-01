Nuovo piano di dimensionamento scolastico, Provincia al fianco degli studenti

Il nuovo piano di dimensionamento scolastico voluto dalla Regione Lazio, che come sappiamo ha comportato nella provincia di Latina l’accorpamento degli istituti Einaudi-Mattei e San Benedetto, e non solo al centro dell’incontro che nella giornata di ieri c’è stato tra il presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, e una delegazione della Consulta degli Studenti. La seduta del Tavolo di confronto è stata quindi l’occasione per l'Ente di via Costa per accogliere la nuova Consulta e per aprire un un dialogo attivo sui temi più cari alla comunità scolastica.

Il presidente Stefanelli ha voluto ricordare ancora una volta la volontà della Provincia di essere un tramite ed uno strumento di supporto alla Consulta degli studenti nell’attuazione di iniziative ed eventi di pubblico beneficio, che possano incentivare non solo la partecipazione dei giovani, ma soprattutto stimolare quel senso di appartenenza in grado di generare azioni propositive sul territorio. Ha tenuto anche a precisare la tutela che come presidente vuole offrire agli studenti in merito al nuovo dimensionamento degli istituti scolastici che, seppur al momento inevitabile, dovrà contemperare le varie esigenze che emergeranno nelle sedi di incontro tra le parti. Continuerà poi l’attività degli interventi sulle strutture, nell’ottica di un miglioramento dei servizi che incida sulla quotidianità e vivibilità dei luoghi. Infatti, in questa fase particolare attenzione sarà riservata alla manutenzione ordinaria, anche attraverso l’attivazione di un flusso continuo di informazioni tra Ente e istituti.

“L’iniziativa della Provincia “Scuola Aperta” è stata voluta per permetterci di agire fattivamente per le scuole del territorio, creando percorsi formativi, possibilità di crescita concrete e innescando un sistema attivo di collaborazione che vada oltre le operazioni di ordinaria manutenzione. In questo modo, siamo riusciti a creare un rapporto costante con gli Istituti Superiori di II Grado che ci ha permesso di mappare bisogni ed aspirazioni. – ha dichiarato il presidente della Provincia -. Come Ente siamo intenzionati ad offrire il nostro supporto a tutte quelle attività che coinvolgano i giovani, li stimolino alla partecipazione e alla diffusione di idee e creatività. Noi abbiamo la possibilità come Provincia di semplificare, attraverso la nostra struttura amministrativa, le attività che è loro intenzione promuovere. Per questo, siamo lieti di accogliere le loro proposte, ma quello che vogliamo coltivare è soprattutto un canale di confronto costante sulle problematiche riscontrate da chi la scuola la fruisce e la vive quotidianamente. Questo, ci consente di essere accanto alle scuole e rendere sempre più efficaci le nostre azioni, contribuendo a creare un’offerta formativa sempre più completa e competitiva. Come parte integrante della comunità educante, è prioritario offrire ai giovani tutti gli strumenti possibili per esprimere sé stessi e le proprie potenzialità. I giovani sono una fonte continua di ispirazione e il loro entusiasmo è lo strumento con cui vogliamo guardare al futuro”.