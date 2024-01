Dimensionamento scolastico, accorpati gli istituti Einaudi- Mattei e San Benedetto

Approvato dalla giunta regionale del presidente Francesco Rocca il piano di dimensionamento degli istituti scolastici per l'anno 2024- 2025. Un atto, specifica la Regione, definito tenendo conto dei piani provinciali per la riorganizzazione della rete scolastica pervenuti alla direzione regionale competente, delle proposte di accorpamento degli istituti scolastici del territorio formulate dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, dei parametri indicati dal decreto ministeriale in materia e infine da quanto introdotto con il decreto Milleproroghe 2024 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2023 che consente, nel Lazio e per il solo anno scolastico 2024/25, di intervenire con una riduzione di 20 autonomie scolastiche invece delle 37 inizialmente previste.

"Le procedure di dimensionamento - si legge in una nota - salvaguardano l’autonomia delle istituzioni scolastiche ubicate nelle piccole isole, nelle zone particolarmente isolate e nei territori del cratere sismico del 2016 e non modificano l’identità storico culturale e territoriale delle istituzioni scolastiche coinvolte comportando unicamente lo spostamento delle sedi di dirigenza. Tutti i plessi scolastici rimarranno infatti funzionanti e operativi nei territori in cui sono collocati". Salve dunque le scuole delle isole pontine di Ponza e Ventotene, mentre sulla base della riorganizzazione della rete scolastica in provincia nasce un nuovo istituto superiore ma dall'accorpamento di altri due.

La delibera del dimensionamento scolastico prevede infatti, per quanto riguarda il territorio pontino, un'unica novità che è appunto l'accorpamento dell'istituto agrario- alberghiero San Benedetto di Latina con l'istituto superiore Einaudi Mattei.

"È stata una scelta complessa, sotto alcuni aspetti drastica, figlia di un iter complicato segnato da tempi contingentati e dettami ministeriali in costante evoluzione che ci hanno imposto di rispondere a quanto previsto dal quadro normativo nazionale nonché alla comunicazione della Corte Costituzionale impedendo un maggiore livello di partecipazione con tutti i territori e i soggetti interessati – ha spiegato l’assessore al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, Giuseppe Schiboni - La delicatezza e rilevanza del tema trattato ci ha portato a lavorare con estrema determinazione e precisione nell’ottica di organizzare un’offerta formativa complessiva equilibrata e sempre più funzionale ad una efficace azione didattico-educativa tenendo conto delle soluzioni più adeguate al soddisfacimento delle esigenze del territorio e dell’utenza".