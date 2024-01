Dimensionamento scolastico, Stefanelli non ci sta: “Atto d’imperio della Regione Lazio”

Non ci sta il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli non le manda di certo a dire alla Regione Lazio dopo l’approvazione da parte della giunta guidata dal presidente Francesco Rocca del piano di dimensionamento scolastico per l'anno 2024- 2025. Un piano che per quanto riguarda la provincia di Latina prevede la sola, ma importante, novità nel capoluogo dell'accorpamento dell'istituto agrario- alberghiero San Benedetto con l'istituto superiore Einaudi Mattei.

“Siamo rammaricati nell’apprendere che la Regione Lazio abbia approvato il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2024/25 con un atto d’imperio e senza che ci sia stato, per correttezza, un minimo di comunicazione preventiva anche informale sulle decisioni per le quali la giunta regionale stava per deliberare. Una decisione - aggiunge ancora Stefanelli - che disattende il lavoro scaturito da continui incontri e confronti con sindaci, dirigenti scolastici, sindacati nell’elaborazione delle proposte relative al piano provinciale per la riorganizzazione della rete scolastica sul territorio pontino inviato regolarmente nei termini e nei modi alla direzione regionale laziale”.

“Capiamo da una parte le difficoltà dell’assessore regionale alla Scuola Giuseppe Schiboni e della stessa giunta regionale per i tempi e i dettami ministeriali - aggiunge sempre il presidente della Provincia di Latina -, dall’altra parte però non possiamo nascondere l’amarezza dal punto di vista istituzionale per la procedura che ha portato a tale decisione finale”.

Ciò che non è andato giù a Stefanelli sono le modalità con cui la Regione ha proceduto nella definizione del piano e quelle attraverso cui si è venuti a conoscenza (tramite articoli di stampa) dell’approvazione del dimensionamento scolastico, e in particolare appunto dell’accorpamento dell’Istituto Mattei- Einaudi con il San Benedetto. “La mia non vuol essere una polemica, non è del mio stile, ma neanche posso tacere su quanto accaduto il che ci fa pensare - chiarisce infine Stefanelli - che in vista del nuovo anno ci sia bisogno di ritrovare quel giusto e qualificante confronto istituzionale tra Regione e Provincia per qualsiasi altra questione che interessi il nostro territorio e i cittadini che governiamo.”