Una “culla per la vita” a Latina: "Un gesto di attenzione per l’infanzia e i bambini vulnerabili”

Plauso all’amministrazione di Latina dalla presidente del Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef, Michela Verga, per la mozione approvata nell’ultimo Consiglio comunale per l’istituzione nel capoluogo di una “culla per la vita”. Si tratta di una struttura appositamente concepita per permettere di lasciare, totalmente protetti, i neonati da parte delle mamme in difficoltà, nel pieno rispetto della sicurezza del bambino e della privacy di chi li lascia.

Una proposta che è stata avanzata dal gruppo di Fratelli d’Italia all’indomani dell’episodio di Aprilia, balzato anche alle cronache nazionali, del gennaio scorso quando una donna ha lasciato un bambino di pochi mesi al pronto soccorso dell’ospedale andando poi via e facendo perdere le proprie tracce. E una mozione che è stata approvata all’unanimità dall’intero Consiglio comunale, che ha subito colto la sua importanza, e accolta con entusiasmo dal sindaco Matilde Celentano che, come presidente della conferenza dei Sindaci per la sanità, si è assunta l’impegno di interfacciarsi con gli enti preposti affinché Latina possa essere la quarta città del Lazio ad avere una culla termica.

“A nome di Unicef e del Comitato di Latina voglio esprimere apprezzamento per la culla della vita: un gesto di attenzione per l’infanzia e in particolare per i bambini più vulnerabili - ha commentato la presidente Michela Verga -. A tutti i bambini, a prescindere da dove nascano o crescano, dovrebbero essere garantite le stesse opportunità, come il miglior inizio di vita possibile. L’Unicef da sempre è impegnato a dare piena attuazione e tutela ai diritti dell’infanzia”.