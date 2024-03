“Definanziato il progetto della pista ciclabile dalle autolinee all’ospedale Goretti”

“Definanziato il progetto della pista ciclabile che dalle autolinee porta all’ospedale Goretti”: la denuncia del capogruppo di Lbc, Dario Bellini, che ha chiesto la convocazione della commissione Trasporti, Turismo e Marina.

Una richiesta che arriva appunto dopo che il “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definanziato il progetto esecutivo della pista ciclabile L1, che avrebbe dovuto congiungere le autolinee all’ospedale Goretti e alle facoltà universitarie di Medicina e Ingegneria. Un progetto – spiega il consigliere Bellini – sul quale l’assessore Di Cocco aveva dichiarato di aver scongiurato il definanziamento. Che invece, puntualmente, è arrivato. Presentava una criticità è vero, perché i progettisti non si erano accorti che la pista passa per circa 80 metri, dei suoi oltre 4km, su un marciapiede che non è pubblico ma è di proprietà di un condominio e comunque ad uso pubblico. Si trattava di un errore emerso già in concomitanza con l’avvio del commissariamento del Comune e che l’attuale amministrazione in 10 mesi non ha saputo risolvere.

Tutto questo ci preoccupa non poco - conclude poi il capogruppo di Latina Bene Comune -, perché è indice dello scarso interesse che questa maggioranza dimostra verso tutte le politiche di mobilità sostenibile e che fa il paio con le decisioni prese sull’isola pedonale e sulla cancellazione di una parte della pista ciclabile che ricade nel cuore della città”.

Per questa ragione, nella stessa richiesta di commissione alla presenza dell’assessore di riferimento, Lbc chiede anche di discutere lo stato dell’arte della realizzazione della pista ciclabile di viale Mazzini e della zona 30, con l’obiettivo di fare il punto sull’affidamento dei lavori e i tempi di realizzazione.