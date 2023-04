Elezioni 2023 a Latina, campagna elettorale tra le gente per Coletta. Inaugurato il point

Prosegue la campagna elettorale dei due candidati a sindaco di Latina in vista delle amministrative di maggio. Damiano Coletta, sostenuto dalla coalizione progressista (Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032), è impegnato in questi giorni in una serie di incontri e momenti di confronto con i cittadini. E proprio in quest’ottica è stato inaugurato ieri poemriggio il point nella sede di Lbc in via Cattaneo a Latina.

“Adesso inizia la vera sfida per chi come noi interpreta la politica mettendo al centro il bene comune, la persona, per chi vede lo spirito di comunità basato sulla capacità di tendere la mano a chi rischia di restare indietro. Perché una comunità è tale quando riesce a essere vicina alle persone più fragili e non quando manda aventi la persona più muscolare. Questi giorni - ha detto l'aspirante primo cittadino - ci vedranno invadere la città in senso positivo, contaminandola con la gioia di esserci, con il sorriso e la capacità di ascoltare le persone”.

La campagna del candidato sindaco del centrosinistra, infatti, si sta concentrando in questi giorni proprio su momenti di confronto diretti con i cittadini a cui spiegare i punti del programma e l'idea di politica sua e dell'intera coalizione che lo sostiene, per una campagna elettorale fatta su strada, più “porta a porta”. E oggi l’ex primo cittadino di nuovo in corsa per guidare l'Amminstrazione comunale è impegnato infatti in piazza del Popolo al mattino per un evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Terra, mentre nel pomeriggio, alle 16, è in programma l’incontro con i residenti di Porta Nord.