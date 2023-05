Lbc replica a Latina nel cuore: "Zaccheo e i suoi brindano all'ennesimo raggiro"

Dopo il risultato elettorale che ha consegnato la vittoria schiacciante di nuovo nelle mani del centrodestra, il movimento politico Latina nel cuore dell'ex sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo brinda e festeggia e parla di un "percorso di liberazione della città".

Un'espressione che non è andata giù al movimento politico che si muove su fronti opposti, Latina Bene Comune, che ora puntualizza: “L’ex sindaco Zaccheo e il suo movimento festeggiano e sui giornali parlano di ‘un percorso di liberazione della città’. A una settimana esatta dal voto brindano i consiglieri di Latina nel cuore. E sono le immagini a parlare ancora più delle parole e a raccontare una grande verità. Dietro la nuova amministrazione e accanto alla nuova sindaca - dichiarano i consiglieri Damiano Coletta, Floriana Coletta, Dario Bellini e Loretta Isotton - c’è sempre la stessa destra, ci sono sempre le stesse persone di allora e c’è ancora Zaccheo, che in anni di amministrazione, scrivendo alcune delle pagine più vergognose della storia di Latina, ha prodotto milioni di euro di danni che la città è ancora costretta a pagare. Ora si fa finta di dimenticare, prendendo in giro i cittadini e gli elettori”.

“Da cosa allora si ritiene ‘liberata’ questa parte politica? – continua Lbc – Da chi ha risanato i conti? Da chi ha fatto emergere tutti i limiti di un’economia tossica basata su progetti irrealizzabili? Da chi ha avuto cura dei cittadini e della legalità rifiutando logiche che in passato hanno depredato il territorio? Certo, abbiamo fatto un lavoro evidentemente scomodo per qualcuno, ma che nessuna amministrazione sana poteva esimersi dal fare. Un lavoro che forse in un primo tempo non ha pagato in termini di visibilità ma che ha avuto il merito di ricostruire a Latina un terreno di legalità su cui si sono basati tutti i progetti di cui ora vediamo i frutti. Su questo oggi possono contare cittadini e imprese. I debiti fuori bilancio prodotti da una politica scellerata sono fatti concreti, non sono opinioni. A chi brinda pensando forse di riportare la città al passato ricordiamo che non si cancellano sei anni di buona amministrazione e che, come forze di opposizione, vigileremo su ogni atto del nuovo governo cittadino”.