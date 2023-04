Elezioni: la lista civica "I giovani - Campodimele" candida a sindaco Tommaso Grossi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

È Grossi Tommaso, oggi assessore alla Cultura del cCmune di Campodimele, il candidato sindaco alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio dell’attuale compagine amministrativa del paese della longevità. All’unanimità i componenti della lista hanno scelto lui per il dopo Zannella, che ha raggiunto il limite dei mandati consentiti.

Il sindaco Roberto Zannella ha dichiarato: “Dopo quindici anni di intensa attività amministrativa da primo cittadino di Campodimele, tanto è stato fatto e tanto ancora abbiamo intenzione di fare, dopo aver attivato numerose misure di finanziamento, inoltrato progetti per tantissime opere pubbliche, in parte realizzate o ancora da realizzare, abbiamo bisogno di continuità e ringiovanimento”. Quindi una scelta chiara, fatta proprio nel segno della continuità amministrativa, per proseguire il percorso partito dal 2008, con una visione proiettata direttamente verso il futuro di Campodimele. I

l programma elettorale, predisposto quindi con la volontà ben chiarita di dare continuità a quanto già messo in atto, è stato approntato sulla base dei seguenti punti, cosi dettagliati: TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE Significa affrontare la gestione di Campodimele con l’obiettivo di migliorare qualità della vita, dei servizi alla cittadinanza. La Campodimele che abbiamo programmato sarà ancora più bella e soprattutto più solida, all’insegna della trasparenza e della partecipazione. Un obiettivo fondamentale sarà ottenere una situazione di amministrazione salda, che non debba derogare sul principio della salvaguardia del proprio territorio. TERRITORIO AMBIENTE ED ECOLOGIA, QUALITÀ DELLA VITA, ENERGIE RINNOVABILI Significa valorizzare un insieme articolato di ambiti e temi che ci riguardano da vicino: qualità della vita, ambiente, ecologia, energie rinnovabili, sicurezza e connettività, tutte azioni che dovranno essere in completa sinergia tra loro. AGRICOLTURA Il ritorno all’imprenditoria agricola è un fenomeno sempre più diffuso tra le fasce giovanili, è necessario sostenere il ritorno a questo settore economico che per troppi anni è rimasto marginale. Continueremo quindi con gli interventi in favore delle attività agricole. Continuare l’opera di recupero delle strade agrosilvopastorali, incentivare il recupero dei sentieri esistenti anche in collaborazione con le realtà locali di volontariato, creare eventi ed occasioni per far conoscere meglio le attività agricole e di allevamento con l’intento di favorire la distribuzione dei prodotti locali e fornire occasioni di formazione ai produttori nei rispettivi settori di competenza. TURISMO, CULTURA E SOCIETÀ Significa formare un’attenzione verso educazione, ricerca, istruzione, aggregazione, accessibilità, interculturalità, coinvolgimento delle migliori esperienze e pratiche dentro e fuori Campodimele. Con una speciale attenzione rivolta ai giovani: solo facendo crescere con attenzione gli adulti di domani si può prospettare un futuro migliore. SOCIALE I soggetti con fragilità vanno sostenuti nel loro contesto abitativo e sociale, attraverso un’opera puntuale, efficiente ed attenta, che coinvolga tutti i livelli e le figure, a partire dai servizi sanitari e sociali. Per un efficiente e moderno sistema dei Servizi Sociali è importante passare dall’attuale approccio riparativo, che affronta solo situazioni di emergenza o patologiche, ad un approccio preventivo. Quindi è nostro compito stimolare il Distretto Socio Sanitario affinché cominci a ragionare in una logica di cura preventiva. LAVORO Per noi e per le prossime generazioni, significa attivare tutte le potenzialità di un paese, puntando verso il domani e costruire già oggi un territorio più ospitale per le attività più dinamiche, puntando anche sulle piccole imprese e soprattutto sui settori della creatività e della ricerca. Per costruire insieme un futuro e un presente di occupazione. Dichiara il candidato Sindaco Grossi Tommaso:” Vogliamo continuare a tessere quel rapporto fra istituzione e cittadini che è fondamentale per una buona amministrazione, la lista civica “i Giovani – Campodimele” di cui ho l’onore di essere il candidato Sindaco, è per la maggior parte composta da persone che hanno partecipato alle elezioni comunali del 2018. Sicuramente l’esperienza fatta in giunta e in consiglio comunale con il sindaco Roberto Zannella, e la sua presenza nell’attuale lista, sono elementi fondamentali, che avranno ripercussioni positive nella prossimo mandato amministrativo.

La lista civica "i Giovani – Campodimele” oltre al candidato Sindaco Grossi Tommaso ed al sindaco uscente Roberto Zannella è composta da: - Adolfo Di Fonzo; - Alessandro Palazzo; - Notarfonzo Ermanno; - Pasquale De Angelis; - Tommaso Pannozzo; - Nada Di Leta; - Andrea Grossi; - Onofrio Pecchia; - Giovanni Di Manno.