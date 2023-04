Elezioni comunali a Latina, Matilde Celentano: "Auguri a Coletta, auspico confronto nella massima lealtà"

Sarà di nuovo Damiano Coletta, già sindaco per due volte, a sfidare il centrodestra alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio. E' questo infatti il risultato delle primarie che si sono tenute ieri, domenica 2 aprile, nel capoluogo. E dalla sua diretta avversaria, la candidata Matilde Celentano, arrivano ora un messaggio di congratulazioni.

"A Damiano Coletta auguro buon lavoro - commenta Celentano - Ci attende una sfida in contrapposizione, con ricette e soluzioni diverse per la città di Latina. Mi auguro che il confronto, e ne sono certa, avvenga con la massima lealtà, nel rispetto delle persone, delle idee e dei contenuti. La crescita di una città e del suo territorio si basa anche sul confronto che, sia pure serrato, non deve mai scadere in espressioni rissose". Certamente così non è stato nella precedente tornata elettorale, in cui entrambe le parti politiche non hanno risparmiato reciproche accuse e colpi bassi. La nuova partita sembra ora cominciare in un clima di maggiore distensione, stando almeno alle parole della candidata sindaco del centrodestra, ma la campagna elettorale è appena cominciata.

"A Damiano, con il quale condivido la professione di medico - conclude Celentano - va il mio in bocca al lupo per questa sfida politica esaltante ed impegnativa per il bene della nostra comunità e della nostra città?.